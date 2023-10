Zdzisława Sośnicka szczerze o swojej emeryturze. Gwiazda piosenki zdradziła, jak zabezpieczyła się przed widmem głodowych świadczeń

Temat emerytur gwiazd to sprawa, która co rusz rozpala wyobraźnię fanów i postronnych obserwatorów. Niektórzy znani i lubiani nie mają co się martwić na przyszłość, jednak nie brakuje i takich, dla których koniec koncertowania i występowania oznacza wizję zadowalania się głodowymi wręcz stawkami. Nie każdy bowiem miał tyle szczęścia i rozumu, co choćby Katarzyna Dowbor.