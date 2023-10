Michał Bajor podzielił się smutnym wyznaniem. Żałuje, że tego nie zrobił? „Gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak...”

Michał Bajor to urodzony 13 czerwca 1957 r. w Głuchołazach polski aktor, piosenkarz i kompozytor. Ma na koncie liczne przeboje, które nuciło kilka pokoleń Polaków, jak choćby „Taka miłość w sam raz”, „Moja miłość największa_” czy _„Nie chcę więcej” oraz znakomite współprace artystyczne z takimi kompozytorami, jak Włodzimierz Korcz, Janusz Strobel, Jarosław Kukulski, Jerzy Satanowski, Hadrian Filip Tabęcki, Paweł Stankiewicz, Marcin Nierubiec czy Piotr Rubik. Śpiewał także teksty Władysława Broniewskiego, Juliana Tuwima, Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty i Jonasza Kofty. Co więcej - spełniał się nie tylko jako muzyk, ale i aktor, występując w filmach takich reżyserów, jak Filip Bajon, Barbara Sass, Edward Żebrowski, Feliks Falk czy Krzysztof Kieślowski.

Wydawać by się mogło, że repertuar często poruszający zagadnienia miłości wynika z życia osobistego i częstego doświadczania wspomnianego uczucia. Michał Bajor wyznał w 2018 r. w rozmowie z Super Expressem, że już się „wykochał”, jednak nigdy nie założył rodziny, zawsze na pierwszym miejscu stawiając swoją karierę. Jak ocenia swoje decyzje w wieku 66 lat? W listopadzie 2022 r. Bajor wydał swój najnowszy album, „No, a ja” i w związku z tym pojawił się w studio „Dzień Dobry TVN”. Tam poruszony został temat życia prywatnego muzyka. W rozmowie, cytowanej m.in. przez serwis Plotek.pl muzyk wyznał, że z perspektywy czasu żałuje, że nie założył nigdy rodziny.

Ów temat poruszył także na łamach Rewii, przypomina wspomniany serwis. - Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną - wyznał wówczas.