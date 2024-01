„Złoty chłopak” odcinek 101. Awantura w salonie sukni ślubnych! Zetrą się trzy kobiece klany! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Nadchodzące odcinki w serialu „Złoty chłopak” to niezła dawka emocji i zwrotów akcji! Podpisanie dokumentów i uzyskanie rozwodu to nie koniec historii Seyran i Ferita. Dojdzie do konfrontacji…

101. odcinek serialu „Złoty chłopak” w poniedziałek, 22.01.2024:

Streszczenie 101. odcinka „Złoty chłopak”:

Suna przymierza suknie ślubne w sklepie. Jest półprzytomna. Seyran jej pomaga. Przyszła teściowa Suny jest niemiła i zmusza Seyran do przymierzenia sukni siostry. Do tego samego sklepu przychodzą Pelin z matką, a także İfakat i Gülgün. Dochodzi do awantury. Kazim dostaje w prezencie od Saffeta drogi samochód. W zamian zaprasza jego rodzinę na ucztę do swojego domu. Seyran się dowiaduje, że ma wyjść za Tarika.