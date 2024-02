„Złoty chłopak” odcinek 127. Ferit sprzymierza się z ojcem Seyran! Dziewczyna jest wściekła! [STRESZCZENIE ODCINKA]

127. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 28.02.2024:

Streszczenie 127. odcinka „Złoty chłopak”:

Seyran jest wściekła, bo Ferit sprzymierza się z jej ojcem i zaczyna się zachowywać jak on. Wciąż ma do niej pretensje o to, że się we wszystko wtrąca. Dziewczyna jest zła, bo znów mieszka z ojcem i rodziną. A Ferit nie widzi w tym problemu. Nukhet postanawia pogodzić całą rodzinę i prosi o pomoc syna. Kazim uwielbia zięcia, nawet dla niego gotuje, czym wprawia w osłupienie całą rodzinę.