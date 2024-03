„Złoty chłopak” odcinek 134. Ferit pierwszy raz w życiu doświadczy tego zjawiska! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 134. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Kazim atakuje Seyran, jest o krok by zaatakować także działającą mu na nerwy Nukhet. Ferit jedzie do masażystki, bo ręka go boli, ale mocno się zdziwi! Gulgun nie może liczyć na męża, więc sama postanawia działać. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 134. odcinku „Złotego chłopaka”.