23. Bieg po Nowe Życie w Warszawie. Zobacz zdjęcia! Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak mimo deszczu rozdawali promienne uśmiechy!

W czteroosobowych sztafetach nordic walking biorą udział osoby po przeszczepach, a także ich rodziny oraz znane osoby. Wśród zawodników można było dostrzec między innymi Przemysława Salete, Roberta Korzeniowskiego, Violę Piekut i Dawida Kwiatkowskiego. Pojawiła się także zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Janusz Chabior, Julia Chatys, Kamila Kamińska i wiele innych znanych osób.

- W akcji chodzi o przypomnienie, jak ważne społecznie jest dawstwo narządów - zaznacza rzecznik prasowy Biegu Tomasz Furtak. - Namawiamy do tego, aby brać świadectwo woli, nosić je w portfelu i przy okazji rozmawiać o tym z bliskimi. Powiedzieć im, że my za życia mamy taką wolę, taki swoisty testament, i żeby naszą wolę uszanować. Po to jest to wydarzenie. Żeby przekonywać, pokazywać, jak to jest ważne – cytuje słowa Furtaka serwis warszawa.tvp.pl. Jak precyzuje serwis - do tej pory w Biegu wzięło udział prawie 1300 sztafet i ponad 240 osób po przeszczepach.