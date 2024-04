Gwiazdy ruszyły na pomoc zwierzętom! Kayah, Piotr Stramowski z nową ukochaną, Andrzej Piaseczny, Magdalena Schejbal i inni

22 kwietnia w warszawskim studio Aligator odbyła się sesja do kalendarza charytatywnego Fundacji Psierociniec. Z czteronożnymi podopiecznymi pozowali: Kayah, Andrzej Piaseczny, Magdalena Schejbal, Natalia Lesz, Arkadiusz Smoliński, Sebastian Cybulski, Olga Borys, Michał Meyer, Piotra Stramowski i Natalia Krakowska. To już trzecia edycja kalendarza charytatywnego z udziałem znanych osób, którym leży na sercu dobro naszych schorowanych staruszków, często pomijanych i niewidzialnych dla wielu ludzi. Psierociniec to swoiste hospicjum dla doświadczonych przez los piesków, kotów a czasami także innych zwierząt. Za każdym z podopiecznych stoi bardzo smutna wzruszającą historia odrzucenia, osamotnienia i często bólu. Nikt ich nie chce, a często z uwagi na stan zdrowia nie nadają się do adopcji. Potrzebują specjalistycznego leczenia, żywienia, 24-godzinnej opieki, zrozumienia i bezwarunkowej miłości.

Nie otrzymujemy żadnych dotacji z budżetu miasta, nikt nas nie wspiera, a utrzymanie naszych zwierząt wymagających niejednokrotnie specjalistycznej opieki jest dość kosztowne. Fundacja utrzymuje się z 1,5%, datków ludzi dobrej woli i ze sprzedaży autorskich produktów, m.in. kalendarza - powiedziała Olga Dobiecka z Fundacji Psierociniec, dodając jednocześnie, że wsparcie osób medialnych jest bardzo ważne.