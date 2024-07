Małgorzata Tomaszewska zabrała malutką córeczkę Laurę na sesję! Towarzyszył im Michał Piela i kudłaci „psijaciele”!

Jest to cudowna i piękna inicjatywa. Robiona ewidentnie z dużą czułością i dokładnością przez organizatorów. Łączy nas wspólna miłość do piesków. Mam ochotę zabrać wszystkie do domu i położyć się z nimi na kanapie albo na dywanie i się poprzytulać - opowiada Paulina Gałązka.