Agata Duda już tak nie wygląda. Żona Andrzeja Dudy zaskoczyła metamorfozą! Zmiana na plus?

Zaskakująca metamorfoza Agaty Dudy

ZOBACZ ZDJĘCIA

Agata Duda już od blisko 30 lat jest żoną obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a od 2015 roku również Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej. Od momentu, kiedy Andrzej Duda wygrał pierwsze i kolejne wybory prezydenckie, małżonka towarzyszy mu we wszelkiej maści uroczystościach. Nie inaczej było 15 sierpnia, kiedy to para prezydencka wzięła wspólnie udział we mszy świętej za ojczyznę w Święto Wojska Polskiego.

Okazuje się, że Agata Duda niedawno postanowiła pożegnać się ze swoją charakterystyczną, „zaczesaną do tyłu” fryzurą, na rzecz zupełnie nowego uczesania, które zaprezentowała w na mszy w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Nieco skrócone włosy, bardziej ułożone na boki włosy, to nie jedyna zmiana w wyglądzie Pierwszej Damy. Można zauważyć, że Agata Duda postawiła również na nowy, cieplejszy kolor włosów. Całość elegancko komponowała się z białą garsonką, którą tego dnia miała na sobie.