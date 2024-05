Agnieszka Dziekan to prawdziwa piękność! To ona zastąpi Izabellę Krzan w „Kole fortuny”

Norbi i Izabella Krzan nie poprowadzą już „Koła fortuny”

Dotychczas rolę prowadzących popularny teleturniej pełnili Norbi oraz partnerująca mu Izabella Krzan . Póki co, widzowie wciąż mogą ich oglądać na ekranach, jednak wynika to z tego, że obecnie emitowane odcinki w telewizji, zostały nagrane jeszcze w ubiegłym roku. Kto zatem ich zastąpi?

Od dłuższego czasu mówi się o ogromnych zmianach, jakie czekają uwielbiane przez telewidzów „Koło fortuny” . Po tym, jak nowe władze przejęły Telewizję Polską, wiele osób zastanawiało się, czy objęta na szeroką skalę wymiana niemal wszystkich prowadzących popularne formaty, dotknie także „Koło fortuny”. Dziś wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stało.

Agnieszka Dziekan za Izabellę Krzan w „Kole fortuny”

Jak informuje portal Party, TVP już wyznaczyło następczynie do odsłaniania literek za Izabellę Krzan. Ma nią zostać dobrze znana telewidzom TVP Agnieszka Dziekan .

Kim jest Agnieszka Dziekan? Agnieszka Dziekan ma obecnie 28 lat i pochodzi ze Starachowic. Swoją telewizyjną karierę zaczęła w TVP3 Wrocław, gdzie była pogodynką oraz prowadziła wiadomości sportowe. Niedługo później trafiła na główną antenę TVP, do „Pytanie na śniadanie” , gdzie prowadziła pogodę ale także robiła reportaże. Piękna prezenterka ma na swoim koncie ma również nominację do Telekamery Tele Tygodnia.

Kto zastąpi Norbiego w „Kole fortuny”?

Według medialnych doniesień największe szanse na zastąpienie Norbiego w „Kole fortuny” ma Błażej Stencel. Serwis Plotek poinformował, że został on wybrany w ramach castingu „Włącz się! Zmieniajmy się razem”, który miał za zadanie wyłonić nowe twarze Telewizji Polskiej. Zwycięzcą w kategorii „Rozrywka” został Błażej Stencel i według zapewnień portalu, to on ma być gospodarzem show.