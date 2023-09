Agnieszka i Wojciech Modest Amaro chwalą się posiadłością. Własna farma i kaplica to nie wszystko!

Amaro mocno zwrócił się w stronę Boga. Razem z żoną obecnie żyją i pracują na swojej farmie, gdzie organizują ekskluzywne kolacje. Mają swój sad, staw z rybami, ogródki ziołowe i warzywne, winnicę, a także żywy inwentarz - kury, kaczki i gęsi. Do tego własna kaplica!

Wojciech Modest Amaro dodał:

Pragnienie ziemi pojawiło się u nas kilkanaście lat temu, ale nie było sprecyzowane. Aż znaleźliśmy to miejsce. Na Forgotten Fields Farm przywracamy zapomniane odmiany owoców, warzyw, ziół. Wszystko to, co stanowi o bioróżnorodności, jest naszą podstawową ideą. Czas na przywracanie równowagi, tu i teraz. Nie mamy żadnych zapędów na ilość, dla nas liczy się tylko jakość. Nie chodzi o to, aby zebrać sto kilo owoców z krzaka, ale o garść w odpowiednim okresie roku. Przytulamy się do tej ziemi na co dzień. I cały czas się uczymy. W długie zimowe wieczorne czytamy, doszkalamy się.