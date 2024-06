Agnieszka Kaczorowska nie jest pierwszą Bożenką z „Klanu”. Przed nią wcielała się w nią Olivia Sivelli! Pamiętacie ją?

O czym jest serial „Klan”

Pierwsza Bożenka z „Klanu”

Była nią Olivia Sivelli, dziś 30-letnia kobieta. Aktorka urodziła się 14 maja 1993 r., a na casting do kultowej dziś telenoweli trafiła w wieku zaledwie 5 lat, w 1997 roku. Choć wróżono jej wielką karierę i po debiucie wzięła udział w kilku reklamach oraz sztukach Teatru Telewizji („W tym domu straszy” jako Ania, „Wagary z kosmitą” jako Madzia), to po dwóch latach odeszła z produkcji. Wraz z rodzicami przeprowadziła się do Londynu, gdzie nie kontynuowała kariery aktorskiej. Ukończyła University of Liverpool i próbowała swoich sił jako modelka - w 2012 r. zgłosiła się nawet do castingu brytyjskiej wersji programu „Top Model” i doszła aż do półfinału. Dziś spełnia się w zupełnie innej roli - jak możemy dowiedzieć się z jej profilu w mediach społecznościowych, pracuje jako ratowniczka w South East Coast Ambulance Service NHS Foundation Trust. Wyszła także za mąż, przyjmując dwuczłonowe nazwisko (Sivelli-Brown - przyp. red.).