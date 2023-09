„Akacjowa 38” odcinek 171. Manuela i Justo docierają do domu Serafiny. Leandro wspiera aresztowanego Germana [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Akacjowa 38” odcinek 171. w środę, 6.09.2023, o godz. 18:45 w TVP2

Leandro wspiera Germana, który został aresztowany. Jego adwokat ma pewien pomysł, jak go uwolnić, ale jest on dość kontrowersyjny i Leandro obawia się, że German się na to nie zgodzi. Fabiana i Guadalupe opiekują się Casildą. Dziewczyna chce jak najszybciej wziąć ślub z Pablem. Leonor pomaga jej w przeróbkach sukni ślubnej. Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Servando szykuje się do zawodów gimnastycznych - zamierza rzucać oszczepem, a żona szyje mu stosowny strój. Manuela i Justo docierają do domu Serafiny.