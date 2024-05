„Akacjowa 38” odcinek 375. Ursula zwróci się przeciwko Cayetanie?! Wdowa po Germanie traci coraz więcej przyjaciół! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu „Akacjowa 38”

Leonor z Pablem odwiedzają Casildę i w ostatniej chwili ratują ją przed pierwszym "klientem". Ursula wychodzi na wolność, ale Teresa ostrzega ją przed Cayetaną i proponuje, by zabezpieczyła się, opowiadając jej wszystko, co o niej wie. Ramon przyjmuje propozycję Ginesa, by dla przykładu ukarać niesolidnego markiza. Servando, ku przerażeniu Paciencii, otrzymuje solidny rachunek od kompozytora za zamówione paso doble. Inwestorzy przyjmują wygórowane warunki Rosiny. Humildad żąda od Maura, by ukarał Cayetanę i pomścił jej upokorzenie. Celia również godzi się działać przeciwko byłej przyjaciółce.

„Akacjowa 38” o czym jest serial?

Jest rok 1899. Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją (Inocencia to po polsku Niewinność). Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.