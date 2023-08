Aldona Orman przeszła spektakularną metamorfozę. Jasny blond i długie pukle to już przeszłość! Zobacz, jak teraz wygląda aktorka Magdalena Bohdanowicz

Aldona Orman to ceniona aktorka, którą widzowie dobrze znają za sprawą m.in. takich seriali, jak „Klan”, „Barwy szczęścia” czy „Na dobre i na złe”. Przez lata fani zdążyli przywyknąć do jej jasnych blond włosów i długich pukli. To już przeszłość - aktorka na jesiennej ramówce TVP zaprezentowała efekty spektakularnej metamorfozy!