Aldona Orman kiedyś i dziś. Los jej nie oszczędzał, czas traktuje ją bardzo łaskawie! Zobacz stare zdjęcia gwiazdy „Klanu”

Aldona Orman kiedyś i dziś. Tak się zmieniała piękna polska aktorka

Aldona Orman to polska aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Urodziła się 1 stycznia 196 r. w Przedborzu, a w 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim filii PWST (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - przyp. red.) we Wrocławiu.

Aldona Orman - debiut, kariera

W dniu gdy prof. Jerzy Stuhr odbierał mój dyplom, dowiedziałam się, że moja ukochana mama trafiła do szpitala. Od tego momentu przez 10 dni przeszła trzy zawały. 10 czerwca podczas reanimacji odeszła. Osiem dni siedziałam w szpitalu przy jej łóżku, byłam z nią do ostatnich chwil - cytuje słowa aktorki dla „Super Express” serwis VIVA .

Po utracie ukochanej mamy Orman wyjechała do Monachium i występowała przed niemiecką publiką - w latach 1992-1996 na deskach Labor Theater w Monachium, Pathos Vansport Theater oraz Maodernes Theater. W międzyczasie gorzko się rozczarowała w miłości. - Bolało mnie, że przy tych wszystkich ideałach, wyobrażeniach o cudownej miłości mój związek wyglądał zupełnie inaczej - cytuje słowa aktorki serwis. Gdy Orman wróciła do Polski, dołączyła do Teatru Kwadrat, z którym pozostała związana do 2012 r. (od 1998 r.). Występowała również w Teatrze Polskim we Wrocławiu (1989), Teatrze Ludowym w Krakowie (1995) oraz teatrze Atlantis w Warszawie (2004). Największą popularność zyskała za sprawą telewizyjnych produkcji.