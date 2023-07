Aleksandra Kisio kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała przez lata kariery! Piękna aktorka w pewnym momencie usunęła się w cień Magdalena Bohdanowicz

Aleksandra Kisio to aktorka, która jest widzom dobrze znana - i to pomimo tego, że na pewien czas zniknęła z show-biznesu. Celebrująca w 2023 r. 40. urodziny gwiazda odnosiła sukces za sukcesem, ale w pewnym momencie to nie jej zawodowe osiągnięcia gwarantowały jej pierwsze strony gazet, a konflikt z matką. Co dziś słychać u gwiazdy, która w pewnym momencie wycofała się z show-biznesu?