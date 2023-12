Zygmunt Chajzer i jego żona Dorota są nierozłączni od blisko 40 lat! Tak wygląda Dorota Chajzer. „Wiedziałem, że będzie moja. Od razu”

Ja uwielbiam sport, Dorota go nie znosi. Ja jestem obieżyświatem, lubię zmienne sytuacje, wyjazdy, jestem takim niespokojnym duchem, natomiast Dorota, jakby mogła, to by najchętniej w ogóle z domu nie wychodziła. Albo wychodziła wyłącznie na spacery z psami, bo to jej ukochany świat. Różnimy się, ale to nie jest najważniejsze. Gdybyśmy chcieli przeciągnąć kogoś na swoją stronę, nastąpiłaby katastrofa - mówił Chajzer w wywiadzie dla Kobieta Interia.