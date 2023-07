„Świat według Kiepskich”. Dariusz i Anna Gnatowscy byli razem 30 lat. Historia ich miłości zaczęła się od... butów!

Żona fajna jest. Bardzo ładna, sympatyczna. Gdy się czymś pasjonuje, to do końca. Ze mnie to raczej słomiany ogień. Ania jest świetną matką i żoną, bez zarzutu prowadzi nasz rodzinny interes. Oboje jesteśmy optymistami. Choć Ania jest bardziej stonowana. Wariackie impulsy wychodzą raczej ode mnie - przypomina słowa Dariusza Gnatowskiego o ukochanej w rozmowie z „Kurier Lubelski” serwis Lelum.pl