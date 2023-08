Bogna Sworowska kiedyś i dziś. Tak się zmieniała II wicemiss Miss Polonia 1987! Jako jedyna Polka była na okładce amerykańskiego „Playboya”

Bogna Sworowska, II wicemiss Miss Polonia 1987, to postać której tragiczne doświadczenia nie są obce. Życie jedynej Polki, która pojawiła się na okładce amerykańskiego „Playboya” to gotowy scenariusz na film. Zobacz, jak się zmieniała i dowiedź się więcej o tej niezwykłej kobiecie.

Bogna Sworowska

Bogna Sworowska to urodzona 10 maja 1967 r. w Warszawie jedna z najbardziej znanych polskich modelek i II wicemiss Miss Polonia 1987. Pierwszy raz przed obiektywem stanęła już jako 16-latka. I to nie byle komu, bo pozowała między innymi do zdjęć Lidii Popiel i Markowi Czudowskiemu! Sworowska nawiązała również współpracę z domem mody Moda Polska, szybko stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek.

Bogna Sworowska: z Polski do Ameryki

W 1983. r. wyjechała na podbój Mediolanu. Jednakże, pojawiała się w ojczyźnie - między wyjazdami do Mediolanu a współpracą z Modą Polską, w 1987 wzięła udział w wyborach Miss Polonia. Konkursu piękności skończyła zdobywając dwa tytuły: II Wicemiss oraz Miss Foto, wygrywając wycieczkę do Chicago. Tam również los postawił przed nią szansę, z której nie zawahała się skorzystać. Będąc w Ameryce, w Chicago, zgłosiła się do profesjonalnej agencji modelek i zaczęła pojawiać się na amerykańskich wybiegach. Podpisała jeszcze kontrakt z agencją w Paryżu, co otworzyło jej drzwi na wybiegi w stolicy mody.

W roku 1990 Bogna Sworowska dokonała również czegoś, co nie udało się dotąd żadnej innej Polce poza nią. W lutym owego roku pojawiła się na okładce amerykańskiej edycji „Playboya”, zostając pierwszą i dotychczas jedyną Polką, której twarz zdobiła to amerykańską okładkę.

Tragiczne doświadczenia Bogny Sworowskiej

Osiem lat później, w 1998 r. po blisko 15 latach zakończyła karierę międzynarodową. Uroda nie uchroniła jej jednak przed ciosami od losu. Bogna Sworowska była związana z rosyjskim przedsiębiorcą o imieniu Siergiej - para nawet się zaręczyła i planowała ślub. Ich związek przerwała śmierć mężczyzny, który został zastrzelony w Paryżu, rujnując ich weselne plany. Jak zdradziła w rozmowie CoZaTydzień TVN, zginął na miesiąc przed ceremonią, w 1994 r. Tego tragicznego dnia pakował się przed podróżą do Moskwy. Napastnicy przyszli do ich domu - dosłownie. Strzały padły chwilę po tym, jak narzeczony modelki otworzył drzwi do ich domu aby sprawdzić, kto dzwonił dzwonkiem.

Słyszałam hałas, huk. To wszystko. Potem zobaczyłam postać Siergieja zbliżającą się do naszej sypialni. Jeszcze próbował zapalić światło, ale widziałam, że coś jest nie tak, bo nie miał skoordynowanych ruchów. Zobaczyłam bardzo dużo krwi. Próbowałam go reanimować, dzwoniłam na wszystkie możliwe telefony. Ale było za późno - wspominała traumatyczne doświadczenie.

Równie traumatycznie wspomina samo przesłuchanie. - Przez pierwsze 48 godzin od zdarzenia nie pozwalano mi zasnąć, bo ponoć przez dwie doby pamiętamy najwięcej szczegółów. Pojono mnie więc kawą, coca-colą, bym tylko nie zasnęła. Byłam cieniem samej siebie. Po pogrzebie wyjechałam natychmiast do Polski - mówiła. Po tej tragedii modelka powróciła do Polski, po czym ponownie wyjechała do Francji. W 1998 r. założyła z przyjaciółką agencję public relations. W 1999 r. na stałe powróciła do Polski. W swoim CV ma również funkcję rzecznika prasowego stacji telewizyjnej TVN. Po czterech latach od śmierci narzeczonego Bogna Sworowska poznała w Paryżu innego mężczyznę, z którym ma dorosłego już dziś syna, Ivana. Później związała się z malarzem i grafikiem, Rafałem Olbińskim.

Bogna Sworowska kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Muzotok - Liroy o AI