Bogna Sworowska to jedyna Polka, która była na okładce amerykańskiego „Playboy'a”. Zdradziła, ile zarobiła! Padł milion?

Bogna Sworowska to jedna z najbardziej znanych polskich modelek i II wicemiss Miss Polonia 1987. Urodzona 10 maja 1967 r. w Warszawie gwiazda pierwszy raz przed obiektywem stanęła już jako 16-latka! I to nie byle komu - pozowała między innymi do zdjęć Lidii Popiel i Markowi Czudowskiemu. Sworowska nawiązała również współpracę z domem mody Moda Polska, szybko stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek. Niedługo później ruszyła za granicę.

Sopot 31.07.1987. Finał konkursu Miss Polonia '87 w Operze Leśnej. Nz. Miss Foto, 20 letnia Bogna Sworowska z Warszawy. PAP/Grzegorz Rogiński

Choć za granicą doświadczyła ogromnej tragedii, osiągnęła także kilka sukcesów. W 1990 roku Sworowska dokonała czegoś, co nie udało się dotąd żadnej innej Polce poza nią - w lutym owego roku pojawiła się na okładce amerykańskiej edycji „Playboya”, zostając pierwszą i dotychczas jedyną Polką, której twarz zdobiła to amerykańską okładkę.