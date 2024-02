„Alex Honnold: misja na Grenlandii”. Co ma wspólnego wspinaczka z badaniem lodowców? Odpowiedź w nowym programie National Geographic! Redakcja Telemagazyn

W środowisku alpinistów oraz fanów outdooru nie trzeba go przedstawiać — Alex Honnold to słynny amerykański wspinacz, który zyskał sławę dzięki przejściom bez asekuracji w najtrudniejszych miejscach na świecie. Film „Free Solo”, opowiadający o jego solowym wejściu bez liny na El Capitana, został nagrodzony Oscarem w 2018 r. Tym razem 38-latek wyrusza w podróż na Grenlandię, gdzie spróbuje zdobyć niezdobytą ścianę, przy okazji dokonując pomiarów potrzebnych do badań o klimacie. Jego zmagania będzie można śledzić w trzyodcinkowym miniserialu „Alex Honnold: misja na Grenlandii”. Premiera w niedzielę od 11 lutego o godz. 21:00 w National Geographic.