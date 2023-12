Andrzej Sikorski z „Sanatorium miłości”. ma piękną i utalentowaną córkę! Aleksandra po ojcu odziedziczyła zacięcie do sportu!

Andrzej z Warszawy z „Sanatorium miłości 4” ma piękną i zdolną córkę! Aleksandra Sikorska po ojcu odziedziczyła miłość do sportu!

Andrzej zdobył ogromną sympatię widzów, którzy doceniają go za szczerość oraz postawę. Od razu było widać, że to mężczyzna, który niczego nie udaje i po prostu chce być w porządku wobec innych kuracjuszy. Mężczyzna jeszcze w trakcie trwania programu poczuł miętę do innej kuracjuszki, Moniki. Swego czasu spekulowano, że Andrzeja i Monikę łączy coś więcej niż przyjaźń, o której opowiadali nam w wywiadzie.