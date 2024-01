Aneta Kręglicka w żałobie. Była Miss World poinformowała o rodzinnej tragedii

Aneta Kręglicka w żałobie

Aneta Kręglicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek i pierwsza Polka, która założyła na głowę koronę Miss World w 1989 roku. Chociaż od triumfu Anety Kręglickiej minęło już blisko 35 lata, to polska modelka wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem mediów i ogromną rzeszą fanów, którzy śledzą to, jak obecnie wygląda jej życie. Niestety okazuje się, że w ostatnim czasie los nie był łaskawy dla Anety Kręglickiej.

W ostatnim poście na Instagramie, Aneta Kręglicka poinformowała o rodzinnej tragedii. Rok temu zmarła ukochana mama modelki, jednak dopiero teraz 58-latka poczuła się gotowa na to, by opowiedzieć o tej bolesnej stracie. Do podzielenia się ze swoimi odczuciami Anetę Kręglicką skłoniła wizyta w jej rodzinnym domu, gdzie przebywa już od kilku dni.