Angelika Kałużna zaprezentowała ciążowe krągłości! Zwyciężczyni „Farmy 3” wygląda kwitnąco!

Angelika rozkochała w sobie widzów „Farmy”

Angie już jako dziecko spędzała na wsi wiele czasu, gdzie mogła poznawać uroki wiejskiego życia i nawiązywać pierwszy kontakt ze zwierzętami hodowlanymi. Na co dzień ma styczność z klientami, gdyż pracuje jako team leader w jednej z sieci odzieżowej. Ponadto, uwielbia muzykę, a także rozwija swoje zainteresowania w dziedzinie kosmetologii. Jej celem jest ukończenie administracji w Łodzi, gdzie studiuje.

Angelika jest w ciąży!

Teraz przed Angeliką Kałużną ogromne wyzwanie, bowiem już niedługo... zostanie mamą! Piękna uczestniczka „Farmy 3” aż do finału ukrywała tę informację, bo nie chciała ciążą promować swojej osoby i w ten sposób walczyć o głosy widzów. I to się szanuje! Teraz razem ze swoim ukochanym, Bartkiem, który na moment pojawił się na „Farmie”, szykuje się do nowej życiowej roli.