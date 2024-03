Angelika Kałużna finalistką „Farma 3”! Jest pierwszą kobietą, która wygrała i wkrótce zostanie mamą! Co o niej wiemy?

Finał 3. edycja „Farmy”. Kto wygrał?

W ostatnim odcinku 3. edycji wszystko było w rękach widzów. To oni w głosowaniu na żywo zdecydowali, kto zostanie zwycięzcą. Do kogo więc powędrowała pokaźna suma 100 tysięcy złotych, Złote Widły i tytuł Superfarmera? Widzowie nie mieli wątpliwości, komu należy się ten tytuł, symbol wideł i pieniądze. Miejsce 3. zajął Maciej, zaś drugie - Amanda Bokisz. Finalistką 3. edycji „Farmy” została Angelika Kałużna!

Wszystko jasne! Wiemy, do kogo wędrują Złote Widły i bajońska suma pieniędzy!

Emocje były tak wielkie, że zwyciężczyni miała problemy, żeby skomentować decyzję widzów. - To jeszcze do mnie nie dociera, ale chciałam powiedzieć, ze was wszystkich kocham - powiedziała wzruszona 25-latka. Przy okazji zdradziła radosną nowinę. Spodziewa się dziecka, a dokładnie, jak sama zdradziła - córeczki!