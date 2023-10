Anna Popek i Aneta Legierska w ludowym wydaniu! Tak będzie wyglądać „Biesiada nad biesiadami” od TVP. Kiedy oglądać?

„Na polską nutę, czyli biesiada nad biesiadami”

W niedzielę 1 października Telewizja Polska wyemituje zrealizowane w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni widowisko „Na polską nutę, czyli biesiada nad biesiadami”. Będzie to niezwykle kolorowa i radosna muzyczna podróż po różnych zakątkach Polski. Gwiazdy estrady i lokalne zespoły wspólnie z widzami zaśpiewają, zatańczą i porozmawiają o tym, co nas łączy. Bo choć mieszkamy w różnych regionach, jedna jest nasza miłość do Polski, do naszych melodii i tradycji.

„Hej Sokoły”, „Kukułeczka kuka”, „Niebo z moich stron”, „Hej, żeglujże żeglarzu”, „W murowanej piwnicy”, „Szła dzieweczka”, „Ty pójdziesz górą” - to tylko niektóre z piosenek, które będą mogli usłyszeć widzowie telewizyjnej Jedynki. Największe biesiadne hity wykonają takie gwiazdy jak Katarzyna Cerekwicka, Krystyna Giżowska, Tulia, Kasia Jamróz, Józefina, Antek Smykiewicz, Tadeusz Seibert, a także Gang Marcela, grupa Weź nie pytaj i Kapela Ciupaga.