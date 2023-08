Arkadiusz Tańcula z „Lombard. Życie pod zastaw” żył w trójkącie z gwiazdą „Love Island. Wyspa miłości” Prawda wyszła na jaw!

Co ciekawe, o tej relacji Natalia mówiła już w programie! To właśnie na wyspie miłości wyznała, że żyła w trójkącie.

To była mega dziwna relacja. Nie wiem, jak ludzie w Polsce byliby do tego nastawieni. To nie był tradycyjny związek. Facet był o dziesięć lat starszy ode mnie, ale tam się przewijał nie tylko on. (...) Cholera wie, co to było. Nie było z mojej strony uczuć do tej dziewczyny. (...) Ten facet tak potrafił zakręcić w głowie. (...) Z tą dwójką ludzi poznałam pierwszy raz wiele rzeczy. On był dla mnie świetną lekcją. Wiem już teraz, czego bym nie chciała w życiu.