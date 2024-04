Baron nie zawsze tak wyglądał. Kiedyś mógłby mieć problem z poderwaniem Sandry Kubickiej

Tak wyglądał młodziutki Baron

Baron , a właściwie Aleksander Milwiw-Baron to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzony 13 grudnia 1983 muzyk od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu. Zrobiło się o nim głośno kilkanaście lat temu za sprawą występów w muzycznej grupie Afromental, która swego czasu podbijała przebojów. Dziś ludzie kojarzą Barona nie tylko za sprawą jego muzycznej kariery, ale także tej telewizyjnej. Popularny muzyk od lat jest jurorem w uwielbianych przez telewidzów muzycznych programach takich jak „The Voice Kids” czy „The Voice of Poland” ”.

Nie jest tajemnicą, że Baron może się pochwalić nieprzeciętną aparycją, co potwierdzają nie tylko tysiące wzdychających do niego fanek, a i to, z kim się spotykał. A jak wyglądał muzyk zanim zrobiło się o nim głośno? Możemy się przekonać o tym, dzięki samemu Baronowi, który swego czasu udostępnił na swoim Instagramie serię archiwalnych kadrów z młodości, na których daleko mu do wyglądu jednego z największych bożyszczy kobiet w Polsce, jakim dziś niewątpliwie jest.