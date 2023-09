„Barwy szczęścia” odcinek 2847. Rawiczowa wyrzuca Natalię ze szpitala i wmawia synowi, że nic ich nie łączyło! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 2847. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Bandyci, którym Kajtek jest winien pieniądze zmuszają go do spotkania. Justin i Patryk postanawiają kolegę wesprzeć i jadą na miejsce, by wspólnie rozprawić się z jego "znajomymi". Tymczasem Sławka i Agata znajdują w domu należące do Cieślaka narkotyki i informują o wszystkim Sabinę. Natalia próbuje przekonać Cezarego, że są parą. Nie ma jednak na to żadnych dowodów, bo Rawiczowa usunęła ich wspólne zdjęcia z telefonu syna. Później wręcz wyrzuca Zwoleńską z oddziału, jednocześnie wmawiając choremu, że miał co prawda z dziewczyną romans, ale szybko tego pożałował. Ostatecznie kobieta zawozi rzeczy Cezarego do Sofii i przekonuje dziewczynę, by nadal udawała jego narzeczoną. Z kolei Roma chwali się Aldonie i Borysowi sukcesem. To tomik wierszy, który dziewczyna wydrukowała na własny koszt. Grzelakowie postanawiają urządzić w remizie w Borkach jej wieczorek poetycki.