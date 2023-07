„Big Brother” przyniósł jej sławę. Co dziś robi Alicja Walczak? Prawdziwa z niej artystka! Zobacz wyjątkową sesję zdjęciową malarki

Alicja Walczak była gwiazdą TVN

Od premiery pierwszej polskiej edycji "Big Brothera" minęły już 22 lata. Jedną z mieszkanek domu Wielkiego Brata była Alicja Walczak. Piękna brunetka wzbudzała wiele kontrowersji. Widzowie albo ją kochali, albo nienawidzili. Do opuszczenia domu Wielkiego Brata nominowano ją pięciokrotnie. -Wchodząc do tego programu nie mieliśmy pojęcia jak ludzie nas odbiorą, jak mamy postępować, co jest miłe oku. Było to swoistym eksperymentem. Po prostu staraliśmy się być sobą. Było w nas dużo spontaniczności, mimo że czuliśmy się tam dość dziwnie, bo nigdy wcześniej nikt z nas nie znajdował się pod stałą obserwacją kamer. Zresztą nie wiedzieliśmy wtedy o obecności niektórych z nich, np. tej z noktowizorem, która obserwowała nas w nocy. Na początku wszyscy chronili przed nominacjami te osoby, z którymi zwyczajnie lepiej się czuły. Później niektórzy przyjęli taktykę eliminowania tych, którzy mogli zagrażać im na drodze do wygranej. Mnie w programie nazywano "gladiatorem" - wspominała w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".