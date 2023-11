Bożena Walter kiedyś i dziś. Zobacz archiwalne zdjęcia legendarnej spikerki! Pamiętacie, jak wyglądała na początku kariery?

Urodzona 22 września 1938 roku w Krakowie Bożena Ewa Walter, z domu Bukraba, to żywa legenda telewizji. Nie powinno to dziwić - wszak to nie tylko kultowa spikerka, ale także wydawczyni, dziennikarka i założycielka Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, której była prezesem w latach 2001–2016. W międzyczasie spełniała się także jako matka i żona - z mężem Mariuszem Walterem doczekała się dwójki dzieci, Sandry i Piotra. Wiedzieli, że są dla siebie stworzeni już po kilku randkach. - Wszyscy się zastanawiali, jak „Grubemu”, bo wtedy tak nazywaliśmy Mariusza, udało się poderwać piękną Bożenkę - przytacza serwis Plejada.pl słowa Tadeusza Sznuka, prowadzącego teleturniej „ Jeden z dziesięciu ”.

Kultowe telewizyjne prezenterki. To one kształtowały branżę!

Historia życia i kariery Bożeny Walter

Wydawać by się mogło, że Bożena Walter była nieustannie obecna w telewizji. To nieprawda - po wybuchu stanu wojennego odeszli z pracy w telewizji, a Mariusz Walter zaczął się imać różnych zajęć. - Produkowaliśmy kasety wideo, stworzyliśmy sieć wypożyczalni kaset, zbudowaliśmy wytwórnię chipsów, a po drodze przegraliśmy proces koncesyjny na ogólnopolską telewizję - wspominał w wywiadzie dla Forbes w 2015 r. - Mieliśmy też wyłączność na sprzedaż audio-wideo firmy Hitachi. Inny nasz biznes to sztuczne futra - wspominał. Do mediów powrócili oboje, gdy Mariusz Walter z Janem Wejchertem stworzyli holding ITI. Ona nieustannie wspierała swojego ukochanego i w 2001 r. objęła prezesurę nad Fundacją TVN. Wtedy to on aktywnie ją wspierał, wypowiadając się zarówno o małżonce, jak i dzieciach, z ogromną czułością i dumą.