Caroline Derpienski wróciła do Polski. Krzysztof Stanowski może się bać? „Dolarsowa księżniczka” wylądowała niczym hollywoodzka gwiazda! Redakcja Telemagazyn

Caroline Derpienski z hukiem weszła do polskiego show-biznesu i ani jej w głowie z niego znikać. Budząca kontrowersje celebrytka właśnie powróciła do kraju i zrobiła to w stylu, którego nie powstydziłyby się prawdziwe Miss Polski. Stosy walizek, tabun ochroniarzy, różowy dresik - to trzeba zobaczyć. Krzysztof Stanowski może się już bać?