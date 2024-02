Caroline Derpienski urządziła pokaz mody. Pokazała Polakom czym jest elegancja i szyk?

Caroline Derpienski projektantką mody?

Caroline Derpienski doskonale czuje się w roli projektantki, co udowodniła podczas październikowego pokazu na gali Women Power. Debiutancka kolekcja 333 by Caroline Derpienski składała się z kilkunastu sukienek uszytych z piór i kamieni- naturalnych i syntetycznych, a projektantka każda z nich wyceniła na ok 20 tysięcy dolarów.