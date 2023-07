Caroline Derpienski zamieszka w Polsce na stałe? Kupuje luksusowy apartament? Redakcja Telemagazyn

Caroline Derpienski w ostatnich tygodniach jest na ustach wielu. 22-letnia celebrytka, która jest narzeczoną 60-letniego milionera z USA, zamierza porozstawiać po kątach polskie gwiazdy. Już dała o sobie zdać wdając się w konflikt z Katarzyną Nosowską czy naśmiewając się z Julii Wieniawy. Derpienski zamierza z tej okazji na stałe wrócić do Polski? Wszystko wskazuje na to, że przymierza się do zakupu apartamentu!