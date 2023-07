Dramat młodego polskiego aktora. Rodzinny dom Mateusza Bieryta doszczętnie spłonął!

19 lipca 2023 r., spłonął dom moich rodziców w Jazowsku. Mój dom rodzinny. Wszyscy są cali i zdrowi, ale moi Rodzice, Rodzeństwo i Dziadkowie zostali bez dachu nad głową. Doszczętnie spłonął nasz dom, a wraz z nim wszystkie rzeczy, ubrania, przedmioty użytku codziennego, pamiątki rodzinne, zdjęcia, instrumenty. Nie ocalało prawie nic. Ten dom był dorobkiem życia moich Rodziców. Owocem ciężkiej pracy mojego Taty, który własnymi rękami przeprowadził wszystkie remonty. Tu wychowałem się ja i trójka mojego młodszego rodzeństwa. W tym domu razem z Babcią, Dziadkiem oraz całą rodziną do wczoraj przeżywaliśmy wszystkie nasze radości i smutki. W tym domu świętowaliśmy, muzykowaliśmy, gościliśmy naszych przyjaciół. Tu żyliśmy, a dziś straciliśmy nie tylko dach nad głową, ale też olbrzymią część tego życia. Mimo ogromu tej tragedii jesteśmy razem i jesteśmy zdeterminowani, by zbudować nasz dom od nowa. Niestety, ten stary nie był w tym roku ubezpieczony, więc i my wpisujemy się dziś w stare polskie przysłowie… Wierzymy, że nam się uda, bo taka już nasza, Bierytów, natura. Zresztą… nie mamy innego wyjścia. Będzie to jednak bardzo trudne, bo przewidywane koszty przekraczają nasze możliwości. Proszę Was zatem, w imieniu swoim i rodziny, o finansowe wsparcie.