Jak dziś wygląda grób Mateusza Murańskiego? Minął już rok od śmierci 29-latka

Według wstępnych wyników sekcji zwłok Mateusza Murańskiego, przyczyną zgonu młodego gwiazdora była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Niedługo później, głos w sprawie śmierci Mateusza Murańskiego postanowił zabrać Jacek Murański - ojciec aktora i gwiazda freak fightów. W rozmowie z portalem Salon24 opowiedział on, że jego pociecha cierpiała m.in. na bezdech senny.

Wchodzę do domu i widzę, że Mateusz leży w łóżku i śpi. Pomyślałem, że to bardzo dobrze, bo Mateusz miał od wielu lat ogromne kłopoty ze snem. Cierpiał na bezdech senny i bezsenność, był prowadzony przez lekarza, zastanawiał się nawet nad operacją. Przechodzę koło łóżka, bo chciałem podnieść żaluzje i coś mnie zaniepokoiło w jego twarzy. Kiedy sprawdziłem, że nie oddycha, zacząłem go natychmiast reanimować i dzwonić na pogotowie. Pogotowie przyjechało bardzo szybko, po jakichś pięciu minutach już byli. Podłączyli go do specjalistycznego sprzętu i próbowali ratować, ale było za późno. Potem patomorfolog stwierdził, że Mateusz zmarł kilka godzin wcześniej, około trzeciej w nocy - zdradził Jacek Murański.