Artur Żmijewski ma piękną córkę! Ewa Żmijewska robi karierę razem ze swoją ukochaną!

Artur Żmijewski zachwyca widzów od lat

Życie prywatne Artura Żmijewskiego

Tomasz Stockinger to postać, której przedstawiać nie trzeba. Jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, do czego przyczyniły się role w takich produkcjach jak m.in. „Dom” czy „Klan”. Tomasz…

Kim jest Ewa Żmijewska?

Ewa Żmijewska jest pierwszym dzieckiem Artura i Pauliny Żmijewskich. Swoje życia związała z muzyką, dlatego studiowała w Los Angeles College of Music oraz w California Institute of the Arts. To właśnie tam poznała wokalistkę Shandy Casper (Shandrelica Casper) i... zaiskrzyło! Dziewczyny połączyły siły i dzisiaj nie tylko tworzą razem muzykę jako formacja Shandy & Eva, ale też od lat idą razem przez życie i są parą! W sieci właśnie ukazał się ich nowy singiel pt. „Halfway There”.