Wiedzieliście, że Caroline Derpieński chciała podbić polski rynek muzyczny? Zobaczcie nagranie! Aż talerze pękały!

Carolin Derpieński to postać, której pojawienie się w polskim show-biznesie wywołało nie lada zamieszanie. To zasługa zarówno wyglądu, głoszonych opinii czy medialnych konfliktów, w które się wdała. Uderzyła między innymi w Katarzyną Nosowską, w Julię Wieniawę, a ostatnio oberwało się także Sandrze Kubickiej.

Co ciekawe, to nie pierwsze podejście do podbicia polskiego show-biznesu. Młoda celebrytka, która para się modelingiem także w Stanach Zjednoczonych i chwali starszym, majętnym narzeczonym, którego wizerunku nie upublicznia, ma na swoim koncie także próby zawojowania rynku muzycznego w Polsce. Próbkę jej talentu można znaleźć w mediach społecznościowych samej zainteresowanej.

Zobaczcie wideo będące fragmentem jej autorskiego teledysku. Aż talerze pękały!