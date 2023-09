„Chłopaki do wzięcia”. Bandziorek już tak nie wygląda. Przeszedł spektakularną metamorfozę! Dziś to zupełnie inny człowiek

Bandziorek z „Chłopaków do wzięcia”

Krzysztof , popularnie zwany Bandziorkiem od lat uchodzi za jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Mężczyzna (z przerwami) występuje w nim praktycznie od początku jego istnienia, czyli od 2012 roku. Krzysztof przez lata starał się znaleźć miłość. Jakiś czas temu szczęście się w końcu do niego uśmiechnęło! Po tym, jak mężczyzna postanowił przeprowadzić się na Mazury, poznał Danusię , którą kilka miesięcy później z powodzeniem poprosił o rękę .

Od czasu wyprowadzki od Stefana, słuch o jego byłej narzeczonej zaginął. Ostatnio jednak ta postanowiła o sobie przypomnieć, chwaląc się efektami najnowszej metamorfozy. Zmiana na plus?

Metamorfoza Bandziorka

Od czasu, gdy widzowie mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć Bandziorka minęło już przeszło 10 lat. W tym czasie mężczyzna nie przykładał znacznej uwagi do swojego wyglądu. Słabość do używek również niezbyt korzystnie wpłynęła na jego aparycję. Jednakże od pewnego czasu telewidzowie mogą oglądać kompletnie odmienionego Krzyśka. Odstawił on używki, a także zaczął dbać o swoją fryzurę oraz ubiór. Bez wątpienia nie mała w tym zasługa Danusi, która jak się okazało ma na niego świetny wpływ! Różnicę między dzisiejszym Bandziorkiem, a tym z początków programu jest zauważalna gołym okiem!