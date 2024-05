„Chłopaki do wzięcia”. Elvis WRÓCIŁ! Mocno się zmienił po tylu latach?

Elvis po latach wrócił do „Chłopaków do wzięcia”!

Elvis po latach wrócił do „Chłopaków do wzięcia”!

Widzom programu „Chłopaki do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Marka, który lepiej wszystkim znany jest jako Elvis. Mężczyzna lata temu był jedną z największych gwiazd hitu Polsat, a jego powiedzonko, że jak dziewczyna jest ładna, to każdemu może się podobać, czy jemu, czy koledze to już prawdziwy programowy klasyk, porównywalny do kultowego Ryszard draniu, oddaj rower!

W trakcie swoich występów w „Chłopakach do wzięcia”, Elvis szybko stał się ulubieńcem telewidzów, którzy uważali go za niezwykle kulturalnego i jak na standardy programu, bardzo przystojnego mężczyznę. Tym większy był ich zawód, gdy kilka lat temu Elvis po prostu zniknął z programu. Nieoczekiwanie okazało się jednak, że po latach Marek znów wraca do „Chłopaków do wzięcia”!