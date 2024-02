„Chłopaki do wzięcia”. Jak dziś wyglądają dawne gwiazdy programu? Niektórzy zmienili się nie do poznania!

Tak dziś wyglądają dawne gwiazdy „Chłopaków do wzięcia”

„Chłopaki do wzięcia” to program, który stał się prawdziwym fenomenem polskiej telewizji. Produkcja na antenie Polsat Play nadawana jest od 2012 roku i przez ten czas zdobyła ogromną popularność. Przez program przewinęła się cała masa pochodzących z wsi i małych miasteczek uczestników, którzy liczyli na to, że pomimo wszelkich przeciwności losu uda im się wreszcie znaleźć długo wyczekiwaną miłość.

Ku rozczarowaniu telewidzów, wielu z nich już od dawna nie pojawia się w programie. Fani „Chłopaków do wzięcia” oglądając nowe odcinki, do dziś z sentymentem wspominają postacie, które przed laty nadawały kolorytu produkcji Polsat Play i do dziś są uważane za jej żywe legendy Z pewnością wielu z nich z chęcią zobaczyłoby ponownie w „Chłopakach do wzięcia” chociażby Szczenę i jego ukochaną Asię, Kampia, Gumisia czy słynnych braci bliźniaków Adama i Alexa.