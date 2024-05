„Chłopaki do wzięcia”. Kapitalny remont u Roberta! Do tej pory jego dom przerażał widzów... Redakcja Telemagazyn

Wygląda na to, że w życiu Roberta z „Chłopaków do wzięcia” rozpoczęła się prawdziwa rewolucja! Dopiero co znalazł on nową ukochaną i z powodzeniem się jej oświadczył, a teraz wszystko wskazuje na to, że postanowił zabrać się za remont swojego domu! Do tej pory jego przybytek delikatnie mówiąc wywoływał mieszane uczucia wśród większości fanów programu...