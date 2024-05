„Chłopaki do wzięcia”. Nowa gwiazda programu to niezła ślicznotka! Kim jest piękna Marta?

Tajemnicza ślicznotka nową gwiazdą „Chłopaków do wzięcia”!

W najnowszych odcinkach „Chłopaków do wzięcia”, widzowie byli świadkami wyjątkowego spotkania. Świetnie znani fanom programu Jaruś oraz Bandziorek i Danusia spotkali się, aby wystąpić razem w teledysku disco polo! Produkcja programu w 383. i 384. odcinku „Chłopaków do wzięcia” nie tylko pokazała, jak wyglądał udział Jarusia i Bandziorka w muzycznym klipie, ale także przedstawiła telewidzom pewną tajemniczą piękność. Marta , bo o niej tu mowa, jest znajomą zespołu disco polo i razem z Bandziorkiem oraz Jarusiem wystąpiła we wcześniej wspomianym teledysku.

Kim jest piękna Marta z „Chłopaków do wzięcia”?

Choć udział Marty w „Chłopakach do wzięcia” prawdopodobnie jest jedynie gościnny, to nie wykluczone, że przez poświęcony jej czas na antenie, widzowie będą mieli jeszcze okazję ją zobaczyć w kolejnych odcinkach programu. A co właściwie o niej wiadomo? Póki co, Marta zdradziła przed kamerami programu, występuje w teledyskach disco polo jedynie hobbistycznie, zaś jej pasją i misją życiową jest psychologia. Z informacji w mediach społecznościowych Marty można się dowiedzieć, że ta na ten moment zawodowo jest trenerką personalną.