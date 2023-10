„Chłopaki do wzięcia”. Ryszard „Szczena” Dąbrowski pochwalił się synkiem! Jak dziś wygląda mały Marcelek? Podobny do ojca?

Ryszard „Szczena” Dąbrowski pokazał synka

Ryszard „Szczena” Dąbrowski to jeden z najpopularniejszych i zarazem jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników „Chłopaków do wzięcia”. Choć już od kilku lat nie występuje w programie, to wciąż jest uważany za jego żywą legendę. Widzowie poznali go jako recydywistę, który poszukuje miłości. Uczucie finalnie znalazł, jednak jego związek z Joanną Wielochą budził kontrowersje wśród widzów, bowiem w programie mocno sugerowano, że... Rysiek stosuje przemoc wobec swojej ukochanej. Sam „Szczena” niedawno zaprzeczał temu i twierdził, że to była wyłącznie reżyseria.