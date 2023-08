Co się dzieje z Ewą Bem? „Pierwsza dama polskiego jazzu” wielką nieobecną na Top of the Top Sopot Festival 2023! Jest komentarz managera Magdalena Bohdanowicz

Ewa Bem, uwielbiana przez fanów artystka, miała wystąpić ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 na koncercie Magic Words. Niestety - ku rozpaczy fanów, nie pojawiła się. Ze sceny pozostali wokaliści i Maciej Stuhr słali serdeczne pozdrowienia, a my skontaktowaliśmy się z jej menadżerem. Co mówi?