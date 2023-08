Top of the Top Sopot Festival 2023. Zobacz najpiękniejsze kreacje! Sara James, Paulina Krupińska-Karpiel, Aleksandra Filipek, Julia Wieniawa

Top of the Top Sopot Festival 2023

Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2023 w Operze Leśnej, który będzie trwał aż cztery dni [21-24 sierpnia - przyp. red.]. Pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 odbył się koncert I Dance, wtorek odbędzie się drugi koncert pod hasłem Summer Vibes, wykonawcy zawalczą o nagrodę Bursztynowego Słowika, a trzeciego dnia - odbędzie się koncert Great Moments. Czwartego dnia goście i widzowie wysłuchają koncertu Magic Words.