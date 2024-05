Zgrabniutka Roksana Węgiel wygina się na Polsat Hit Festiwal 2024! Margaret w odważnej kreacji!

24 maja w Operze Leśnej w Sopocie rozpoczął się Polsat Hit Festiwal. Impreza, której wizytówką są największe przeboje i najjaśniejsze gwiazdy. Gospodarzami piątkowego wieczoru byli: Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Maciej Rock. Zobaczcie zdjęcia z Sopotu, bo działo się! Margaret zaprezentowała się w odważnej kreacji, a Roksana Węgiel pokazała, jak bardzo jest zgrabna!

Bracia Golec świętują!

Wydarzenie rozpoczęło się z góralskim przytupem, od koncertu „Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra”. Golec uOrkiestra to zespół całkowicie koncertowy. Mam nadzieję, że przeniesiemy naszych słuchaczy, naszych fanów w najpiękniejsze rejony górskie. Oczywiście będą nam towarzyszyć wspaniali artyści z czego się bardzo cieszymy - zapowiadał koncert Paweł Golec. Wśród jubileuszowych gości Golec uOrkiestra znaleźli się: Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Kayah, Enej, Gromee, Kuba Badach, Brum Brum Orkestar.

Największe gwiazdy przejęły scenę!

Następnie na scenie Opery Leśnej, w koncercie „Radiowy Przebój Roku”, zaśpiewały gwiazdy, których przeboje królowały na radiowych listach przebojów. W tej kategorii nie mogło zabraknąć oczywiście Dody i Smolastego. Ich utwór „Nim zajdzie słońce” to absolutny hit, który pokrył się podwójnym diamentem. W koncercie wystąpił również Danzel. Artysta przyleciał do Sopotu z Belgi ze swoim wielkim hitem „Pump It Up”. Po pierwsze to dwudziesta rocznica piosenki „Pump It Up”. Również ja jestem na scenie zawodowo od dwóch dekad, to szalona podróż. Odbyłem około pięciu tysięcy lotów po całym świecie i zagrałem ponad dwa tysiące koncertów. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę świętować ten jubileusz w swoim ulubionym kraju - Polsce - zapowiadał swój występ Danzel. Podczas koncertu „Radiowy Przebój Roku” wystąpili także:

Lanberry,

Margaret,

Roksana Węgiel,

Oskar Cyms,

Dawid Kwiatkowski,

Tribbs

30-stka Andrzeja Piasecznego

Piątkowy wieczór zakończył koncert „Chodź, przytul, przebacz 30-tka Andrzeja Piasecznego” z gościnnym występem Kuby Badacha i Matta Duska. Andrzej Piaseczny to artysta cieszący się względami fanów od początku swej kariery. Wokalista, autor tekstów, aktor, juror - życie i kariera „Piaska” jest niezwykle barwna.

Chłopak z Pionek koło Radomia karierę wokalną rozpoczynał jako wokalista zespołu Mafia, z którym wydał trzy albumy studyjne i wylansował wiele hitów, m.in. „Imię deszczu” czy „W świetle dnia”. W 1998 roku opuścił zespół i skupił się na karierze solowej. Z powodzeniem! Wydał aż dziesięć albumów studyjnych, z których dwie płyty pokryły się podwójną platyną, sześć platyną i jedna złotem. Nagrywał utwory również ze Stanisławem Sojką, Sewerynem Krajewskim, Natalią Kukulską, Janem Borysewiczem i z saksofonistą Robertem Chojnackim. Jest bez wątpienia osobowością medialną i laureatem wielu prestiżowych nagród: Bursztynowego Słowika, czterech SuperJedynek, Wiktora, Fryderyka, Telekamery oraz Eska Music Award.

Piaseczny reprezentował Polskę w 46. Konkursie Piosenki Eurowizji. Przez wiele lat grał Kacpra „Górniaka” Złotopolskiego w serialu „Złotopolscy”. Był jurorem 12. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jurorował też w programach „The Voice of Poland” czy „The Voice Senior”.

Były różne czasy. Były góry wyższe i niższe. Kilka upadków też było po drodze, ale one wszystkie są potrzebne, zawsze, jeśli człowiek ma coś w głowie poza tylko parciem do przodu. Można sobie wyciągać dobre wnioski ze swoich potknięć. A poza tym, to jeden wniosek: czas płynie tak ogromne prędko, że po prostu to jest mgnienie oka - podsumował swój jubileusz Andrzej Piaseczny. Autor: AKPA

