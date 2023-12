Roksana Węgiel kusi w króciutkiej sukience na kolędowaniu z Polsatem. Nie za odważnie, jak na strój do kościoła?

Roksana Węgiel i inne gwiazdy na Wielkim Kolędowaniem z Polsatem na Podhalu

Od 16 lat każdego roku Polsat kolęduje w różnych miejscach naszego kraju. Kolędowaliśmy na Jasnej Górze w Częstochowie, w kościele św. Krzyża w Warszawie, w kilku wspaniałych kościołach Krakowa, w Mariańskim Porzeczu i wielu innych cudownych miejscach w całej Polsce. W tym roku pomyśleliśmy, że nie ma nic piękniejszego niż śpiewający kolędy górale. Góralskie kolędy mają swój specyficzny klimat, nastrój i moc, a ponieważ mamy zaprzyjaźnionych wspaniałych górali takich jak Sebastian Karpiel Bułecka, Staszek Karpiel Bułecka, bracia Łukasz i Paweł Golcowie, postanowiliśmy zrealizować koncert właśnie w tym maleńkim, przepięknym, najbardziej góralskim ze wszystkich kościołów, właśnie na Bachledówce. Mamy nadzieję że to będą jedne z naszych piękniejszych kolęd, chociaż każdego roku wigilijne koncerty zaskakują czymś niezwykłym, a wysokie wyniki oglądalności utwierdzają nas w tym, że widzowie zawsze czekają na Kolędowanie z Polsatem - mówi Nina Terentiew, członkini Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Drewniane wnętrze świątyni na Bachledówce wyrzeźbili w każdym detalu sami górale. Położony na szczycie góry kościół i maleńki klasztor Ojców Paulinów był bardzo ważnym miejscem dla kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tu spędzał każdą wolną chwilę, ukochał je także Ojciec Święty Jan Paweł II. Niezwykłe otoczenie i serdeczne przyjęcie ojców Paulinów i górali, mieszkańców Bachledówki przyczyniło się do tego, że tegoroczny koncert jest naprawdę wyjątkowy. Ale muzyka to nie wszystko, czym Polsat ma nadzieję zachwycić widzów tego wieczoru. Będzie też szopka, z prawdziwymi owcami i z żywym dzieciątkiem. Dziecko ma na sobie chyba najmniejszy na świecie pięknie wyhaftowany strój góralski i najmniejsze kierpce. Wszystko zgodnie z tradycją, bo żaden szanujący się góral nie przychodzi w święta do kościoła inaczej ubrany niż w regionalny stroju.