Top of the Top Sopot Festival 2023. Zobacz zdjęcia z koncertu Magic Words! Anna Karwan, Natalia Przybysz, Małgorzata Ostrowska i inni Magdalena Bohdanowicz

Czwartek 24 sierpnia to ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2023 i koncert Magic Words. Tego wieczoru na scenie pojawiła się plejada artystów! Zobaczcie, jak wygląda magia muzyki w telewizji. W galerii publikujemy zdjęcia z wydarzenia!